Характеристики товара
Описание
D120 х H76
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)
D120 х H76
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Штайн-3
Комплект уличной мебели Кемер-2
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Коста
Комплект Corona with Cushon Box
Стол Rotang шоколад
Стол Hegra белый
Стол CAFE4 без оплетения
Стол CAFE4 с оплетением
Стол Лидер 6
Стеновая панель Колотая, сапели
Обувница Шевалье 4/2
Обувница Шевалье 5
Кушетка массажная Космо
Кушетка массажная Космо LUX
Стул NANT
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой