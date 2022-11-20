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Стол VERONA 3 - фото 1

Стол VERONA 3

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

D120 х H76

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм, разборный (основание цельное)

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