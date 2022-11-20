Характеристики товара
Описание
Плетеное двойное кресло-кокон — это почти кровать, в нем с легкостью разместиться два взрослых человека. А в одиночку вы будете чувствовать себя хозяином своей судьбы. Каждое кресло заплетается в ручную и дарит вам незабываемые ощущения уюта и комфорта, обернувшись в уютное плетеное гнездышко вы не захотите покидать его. Усиленная стойка позволяет выдерживать вес до 120 кг.
Плетеное кресло-кокон поставляется как готовым комплектом, так и по отдельности. Наше производство может поставить вам любое сочетание цветов из предоставленных вариантов. Так же вы можете заказать партию изделий со своим сочетанием цветов, минимальные объемы индивидуальных заказов уточняйте у менеджеров компании.
- Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
- Материал подушки Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
- Размер кокона ДхШхВ, мм 1350 х 1350 х 100
- Размер подушки ДхШхВ, мм 1600 х 1100 х 70
- Вес кокона, кг 30
- Вес стойки, кг 19,5
- Максимальная нагрузка, кг 120
Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.
- Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
- Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.
Основные преимущества полимерной лозы:
- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка;
- устойчивость к воздействию насекомых;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
- долговечность.
Возможно приобрести отдельно
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Стойка из четырех частей и крепежи. (4шт - болты с гайками, 10шт - винтовые пятки)
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Подушка
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Кресло-кокон (стандартные цвета)
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Чехол на кресло-кокон (серый)
Основные характеристики
- Материалполимерная лоза
- Цветкоричневый, белый, черный