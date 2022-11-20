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Плетеное подвесное кресло-кокон Балдоне

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеное двойное кресло-кокон — это почти кровать, в нем с легкостью разместиться два взрослых человека. А в одиночку вы будете чувствовать себя хозяином своей судьбы. Каждое кресло заплетается в ручную и дарит вам незабываемые ощущения уюта и комфорта, обернувшись в уютное плетеное гнездышко вы не захотите покидать его. Усиленная стойка позволяет выдерживать вес до 120 кг.

Плетеное кресло-кокон поставляется как готовым комплектом, так и по отдельности. Наше производство может поставить вам любое сочетание цветов из предоставленных вариантов. Так же вы можете заказать партию изделий со своим сочетанием цветов, минимальные объемы индивидуальных заказов уточняйте у менеджеров компании.

  • Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
  • Материал подушки Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
  • Размер кокона ДхШхВ, мм 1350 х 1350 х 100
  • Размер подушки ДхШхВ, мм 1600 х 1100 х 70
  • Вес кокона, кг 30
  • Вес стойки, кг 19,5
  • Максимальная нагрузка, кг 120

Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.

  • Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
  • Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.

Основные преимущества полимерной лозы:

  • натуральный внешний вид;
  • эстетичность;
  • абсолютная влагоустойчивость;
  • высокая прочность к механическим повреждениям;
  • не гниют - не высыхают;
  • отсутствие сучков и заноз;
  • устойчивость к воздействию грибка;
  • устойчивость к воздействию насекомых;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
  • не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
  • долговечность.

Возможно приобрести отдельно

Стойка из четырех частей и крепежи. (4шт - болты с гайками, 10шт - винтовые пятки)

Подушка

Кресло-кокон (стандартные цвета)

Чехол на кресло-кокон (серый)

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Основные характеристики

  • Материалполимерная лоза
  • Цветкоричневый, белый, черный

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