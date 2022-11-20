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Стол Stone Antique S

Артикул: CH-050-348
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столик журнальный с керамогранитной глянцевой поверхностью на матовом металлическом основании предназначен для тех, кто любит в интерьере элегантность и изысканные материалы. Круглая столешница изготовлена из износоустойчивого, прочного материала в расцветке мрамора Calacatta Macchia. Благодаря прекрасной цветовой гамме может быть украшением и современной гостиной и классической спальни в любом доме.

Материал столешницы - керамогранит

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Основные характеристики

  • Высота420 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, коричневый

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