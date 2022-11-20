Характеристики товара
Описание
Столик журнальный с керамогранитной глянцевой поверхностью на матовом металлическом основании предназначен для тех, кто любит в интерьере элегантность и изысканные материалы. Круглая столешница изготовлена из износоустойчивого, прочного материала в расцветке мрамора Calacatta Macchia. Благодаря прекрасной цветовой гамме может быть украшением и современной гостиной и классической спальни в любом доме.
Материал столешницы - керамогранит
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Диаметр500 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, коричневый