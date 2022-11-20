Товар в корзине. Перейти
Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 1Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 2Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 3Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 4Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт - фото 5

Приставной столик Финика M Дуб бомонт лофт

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Приставной столик Финика M Дуб винтаж медовый
Приставной столик Финика M Дуб винтаж медовый
Следующий Кресло-мешок Bagama, рогожка
Приставной столик Финика M Дуб винтаж медовый

Характеристики товара

Описание

Приставной столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Материал столешницы: МДФ 16 мм. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота62 мм
  • Ширина50 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.11 мл
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый, черный
  • Размер упаковки50.5/36/6.5 см

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035
8

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 700
16

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас

С этим товаром покупают
Стол Alto 160 черный мрамор матовыйНастоящее фото товара Стол Alto 160 черный мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
98 900
Оптовая цена
9

Стол Alto 160 черный мрамор матовый

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Стилгрей, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
8

Стол журнальный Стилгрей

Табурет Simply, оранжевыйНастоящее фото товара Табурет Simply, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
12

Табурет Simply, оранжевый

В наличии 139 шт.
Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Белая»Настоящее фото товара Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Белая», произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена
7

Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Белая»

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
14

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый

В наличии 318 шт.
Декоративный искусственный цветок ФернНастоящее фото товара Декоративный искусственный цветок Ферн, произведённого компанией ChiedoCover
от65 990
Оптовая цена
7

Декоративный искусственный цветок Ферн

Настоящее фото товара Искусственная пальма в горшке, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
6

Искусственная пальма в горшке, зеленая

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден