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Настоящее фото товара Журнальный стол Волопас серый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный стол Волопас серый мрамор
46 оценок
5 6908
6 146 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Журнальный стол Волопас серый мрамор

Артикул: CH-035-901
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота600 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал столешницы - Стекло; Ширина - 48; Высота - 60; Длина - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота600 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.15 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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