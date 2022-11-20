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Подвесное 1-местное кресло VEIL2 - фото 1

Подвесное 1-местное кресло VEIL2

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Характеристики товара

Описание

опора универсальная 102 х 126 х H205
размер корзины 115 х 75 х H125

Подвесное кресло VEIL2
каркас: сталь, комплектация: корзина, универсальная разборная опора, подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: корзина 17 кг, опора 19 кг
ОПОРА ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОРОБКЕ 80х120хН11

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КАРКАСА (стойка): черный муар, белый глянец, цепь оцинкованная
ТИП ЛЕНТЫ MR: трубка 11-13 мм
ВАРИАНТЫ ЛЕНТЫ MR: тем.коричневый, черный, молочный, грано, белый, перлато
ТКАНЬ: tefla коричневый, бежевый, красный, бирюзовый, серый, оливковый (65% х/б, 35% ПЭ

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