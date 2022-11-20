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Подвесное кресло Виши

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Характеристики товара

Описание

Подвесное плетеное кресло-кокон «Виши» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.

Каркас сделан из легкого, но очень прочного алюминия, оплетка – белый искусственный ротанг плоского плетения. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах. Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка бежевого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съемный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.

Полный размер изделия: 2030х1020х1340 мм, габариты кокона В1380хШ760хГ820 мм.

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Основные характеристики

  • Высота1340 мм
  • Ширина2030 мм
  • Длина1020 мм
  • Вес24 кг
  • Цветбелый

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