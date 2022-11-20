Характеристики товара
Описание
Подвесное плетеное кресло-кокон «Виши» для организации зоны отдыха в саду, на террасе или летней площадке ресторана.
Каркас сделан из легкого, но очень прочного алюминия, оплетка – белый искусственный ротанг плоского плетения. Материал устойчив к перепадам погоды и подходит для использования на открытых пространствах. Для удобства сидения на кресле предусмотрена удлиненная подушка бежевого цвета из полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол – съемный, допускается стирать в стиральной машине с использованием порошка.
Полный размер изделия: 2030х1020х1340 мм, габариты кокона В1380хШ760хГ820 мм.
Основные характеристики
- Высота1340 мм
- Ширина2030 мм
- Длина1020 мм
- Вес24 кг
- Цветбелый