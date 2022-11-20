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Кресло-гамак Балдвин

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Плетеное подвесное кресло-шезлонг Бакабад

Характеристики товара

Описание

Кресло-гамак поможет отдохнуть и расслабиться. В нем одинаково удобно читать, дремать или работать за ноутбуком, наслаждаясь отдыхом, красотой и звуками природы.

Плетеное подвесное кресло-гамак подойдет для квартиры, сада, балкона или загородного дома. Оно выглядит модно и современно, поэтому легко впишется в любой интерьер и экстерьер.

  • Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
  • Материал подушки Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
  • Размер гамака ДхШхВ, мм 960 х 1300 х 710
  • Размер подушки ДхШхВ, мм 1000 х 1000 х 70
  • Вес гамака, кг 15
  • Вес стойки, кг 19,5
  • Максимальная нагрузка, кг 150

Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.

  • Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
  • Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.

Основные преимущества полимерной лозы:

  • натуральный внешний вид;
  • эстетичность;
  • абсолютная влагоустойчивость;
  • высокая прочность к механическим повреждениям;
  • не гниют - не высыхают;
  • отсутствие сучков и заноз;
  • устойчивость к воздействию грибка;
  • устойчивость к воздействию насекомых;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
  • не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
  • долговечность.

Возможно приобрести отдельно

Стойка из двух частей и крепежи. (2шт - болты с гайками, 5шт - винтовые пятки)

Подушка

Кресло-кокон (стандартные цвета)

Чехол на кресло-кокон (серый)

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Основные характеристики

  • Материалполимерная лоза
  • Цветкоричневый, белый, черный

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