Характеристики товара
Описание
Кресло-гамак поможет отдохнуть и расслабиться. В нем одинаково удобно читать, дремать или работать за ноутбуком, наслаждаясь отдыхом, красотой и звуками природы.
Плетеное подвесное кресло-гамак подойдет для квартиры, сада, балкона или загородного дома. Оно выглядит модно и современно, поэтому легко впишется в любой интерьер и экстерьер.
- Материал стойки/каркаса Сталь с порошковой покраской
- Материал подушки Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
- Размер гамака ДхШхВ, мм 960 х 1300 х 710
- Размер подушки ДхШхВ, мм 1000 х 1000 х 70
- Вес гамака, кг 15
- Вес стойки, кг 19,5
- Максимальная нагрузка, кг 150
Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.
- Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
- Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.
Основные преимущества полимерной лозы:
- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка;
- устойчивость к воздействию насекомых;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
- долговечность.
Возможно приобрести отдельно
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Стойка из двух частей и крепежи. (2шт - болты с гайками, 5шт - винтовые пятки)
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Подушка
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Кресло-кокон (стандартные цвета)
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Чехол на кресло-кокон (серый)
Основные характеристики
- Материалполимерная лоза
- Цветкоричневый, белый, черный