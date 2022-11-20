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Шезлонг LARINO - фото 1

Шезлонг LARINO

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Шезлонг Maui, табак
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Шезлонг Maui, табак

Характеристики товара

Описание

Сиденье и спинка из дышащей ткани Ergotex, прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям.Каркас изготовлен из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием.Устойчив к погодным условиям и коррозии, прост в обращении.Спинка регулируется по высоте. На ножках износостойкие заглушки из ПВХ.

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Основные характеристики

  • Высота47 мм
  • Ширина202 мм
  • Длина72 мм
  • Вес10.5 кг
  • СоставВоздухопроницаемый материал, нержавеющий аллюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.68 м3

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