Характеристики товара
Описание
Сиденье и спинка из дышащей ткани Ergotex, прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям.Каркас изготовлен из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием.Устойчив к погодным условиям и коррозии, прост в обращении.Спинка регулируется по высоте. На ножках износостойкие заглушки из ПВХ.
Основные характеристики
- Высота47 мм
- Ширина202 мм
- Длина72 мм
- Вес10.5 кг
- СоставВоздухопроницаемый материал, нержавеющий аллюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.68 м3