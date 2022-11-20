Характеристики товара
Описание
Высота: 800 мм
Ширина: 1550 мм
Длина: 1500 мм
Каркас: металл
Материал: дерево
Упаковка (вес/объем) — 45,2 кг/0,17 м. куб.
Высота: 800 мм
Ширина: 1550 мм
Длина: 1500 мм
Каркас: металл
Материал: дерево
Упаковка (вес/объем) — 45,2 кг/0,17 м. куб.
Скамейка парковая №9
Скамейка парковая №11
Скамейка парковая №12
Скамейка парковая №13
Скамейка парковая №14
Скамейка чугунная Верба
Скамейка чугунная Ретро
Столовая группа Престиж 1+2
Столовая группа Престиж 1+4
Стол Престиж, складной
Чехол 08, бархат
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая
Кресло 06-3013
Подстолье чугунное 4064 барное
Покрывало PMO-34
Покрывало PMP-02
Стойка администратора Колор
Подсветка Raphael золото
Ножка барная деревянная 140
Журнальный стол Терраса, 95х65
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди