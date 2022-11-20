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Комплект уличной мебели дачный - фото 1

Комплект уличной мебели дачный

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Характеристики товара

Описание

Высота: 800 мм

Ширина: 1550 мм

Длина: 1500 мм

Каркас: металл

Материал: дерево

Упаковка (вес/объем) — 45,2 кг/0,17 м. куб.

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