Товар в корзине. Перейти
Скамья Baltimore - фото 1Скамья Baltimore - фото 2Скамья Baltimore - фото 3Скамья Baltimore - фото 4Скамья Baltimore - фото 5Скамья Baltimore - фото 6Скамья Baltimore - фото 7Скамья Baltimore - фото 8Скамья Baltimore - фото 9

Скамья Baltimore

Артикул: CH-050-221
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Edson
Скамья Edson
Следующий Скамья Palmira
Скамья Edson

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.

Размер упаковки: 118х44х48 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота460 мм
  • Ширина сиденья1160 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1180 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.25 м3

Варианты размеров

Размер (ШхГ), мм Размер упаковки, мм Вес упаковки, кг
1400х910 д1410 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 29
1600х910 д1610 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 34
1800х910 д1810 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 38
2000х910 д2010 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 42

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
9

Диван пластиковый Net Bench белый

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
6

Диван пластиковый Net Bench тортора

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
2

Диван пластиковый Net Bench горчичный

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
4

Диван пластиковый Net Bench коралловый

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
10

Диван пластиковый Net Bench антрацит

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
8

Диван пластиковый Net Bench ментоловый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ibiza Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
3

Стул пластиковый Ibiza Basic

Настоящее фото товара Скамья со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от86 690
6

Скамья со спинкой

Стул Spoon горчичныйНастоящее фото товара Стул Spoon горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
15

Стул Spoon горчичный

В наличии 160 шт.
Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
8

Качели Эстер

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
30

Стул Стандарт с пюпитром

Кресло CH-330M без подлокотников, песочныйНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
16

Кресло CH-330M без подлокотников, песочный

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Кресло Egg Ball, произведённого компанией ChiedoCover
65 490
Оптовая цена
3

Кресло Egg Ball

Настоящее фото товара Кресло Globe Oval, произведённого компанией ChiedoCover
57 390
Оптовая цена
3

Кресло Globe Oval

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
2

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Кресло Toro Loft, оранжевый, натуральная кожаНастоящее фото товара Кресло Toro Loft, оранжевый, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от122 490
Оптовая цена
8

Кресло Toro Loft, оранжевый, натуральная кожа

Стул Валентино, серыйНастоящее фото товара Стул Валентино, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
6

Стул Валентино, серый

В наличии 50 шт.
Другие товары из разделауличные скамейки
Настоящее фото товара Скамья для улицы ИЗ5/1, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
11

Скамья для улицы ИЗ5/1

Скамья уличная ИЗ11/2Настоящее фото товара Скамья уличная ИЗ11/2, произведённого компанией ChiedoCover
52 000
Оптовая цена
2

Скамья уличная ИЗ11/2

Настоящее фото товара Скамья для сада ИЗ5/4, произведённого компанией ChiedoCover
23 490
Оптовая цена
12

Скамья для сада ИЗ5/4

Настоящее фото товара Скамья садовая ИЗ11/3, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена
5

Скамья садовая ИЗ11/3

Настоящее фото товара Скамья для парка ИЗ11/4, произведённого компанией ChiedoCover
14 950
Оптовая цена
8

Скамья для парка ИЗ11/4

Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ5, произведённого компанией ChiedoCover
37 790
Оптовая цена
16

Скамья парковая ИЗ5

Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ1, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
5

Скамья парковая ИЗ1

Настоящее фото товара Скамья для сада чугунная, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
9

Скамья для сада чугунная

Скамейка для сада ИЗ5/3Настоящее фото товара Скамейка для сада ИЗ5/3, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена
15

Скамейка для сада ИЗ5/3

Настоящее фото товара Лавочка Гиада, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
12

Лавочка Гиада