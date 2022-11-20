Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.
Размер упаковки: 118х44х48 см.
Основные характеристики
- Ширина1160 мм
- Глубина420 мм
- Высота460 мм
- Ширина сиденья1160 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1180 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.25 м3