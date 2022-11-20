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          Фотография Стул складной Мармарис, оранжевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул складной Мармарис, оранжевый

          4.1
          Оптовая цена
          от 1 800 ₽
          При покупке от 20 штук
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          Стул складной Мармарис, оранжевый
          Стул складной Мармарис, оранжевый
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          Характеристики товара

          Описание

          Раскладной стул "Мармарис" - компактная модель раскладного стула, подходящая для использования, как на природе, так и дома. Благодаря небольшому весу он легок в транспортировке.

          Каркас выполнен из металлической трубы со стойким полимерным покрытием, которое защищает от механических повреждений, коррозий, что особенно важно при использовании на открытом воздухе.

          Спинка и сидение стула сделаны из высококачественного пластика, стойкого к выцветанию от прямых солнечных лучей, позволяя использовать его и в помещении, и под открытым небом - дождь, солнце и мороз ему не страшны.

          Диапазон применения данных стульев очень широк. Стулья "Мармарис" можно поставить в закрытые и уличные кафе, бистро, закусочные. Они прекрасно подойдут при организации выставок, презентаций, собраний, конференций, словом там, где нужно быстро создать сидячие места, а затем быстро их убрать. Кроме того, эта модель складного стула - отличный вариант для использования дома, на кухне, на даче, на пикнике.

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          Основные характеристики

          • Ширина48 мм
          • Глубина45 мм
          • Материал каркасаМеталл
          • Вес4 кг
          • Материал сиденьяПластик
          • Высота82 мм

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