Фотография Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый

4.6
Оптовая цена
от 21 190 ₽
При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый
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Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый

4.6
21190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина1870 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес16 кг
  • Материал сиденьяткань

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