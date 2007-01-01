Характеристики товара
Описание
Скамья Palmira создана, чтобы наполнить ваш интерьер дыханием природы. Каркас из прочного красивого вяза, сиденье и спинка из натурального ротанга. Современный дизайн тепло подмигивает лавочкам из прошлого. Которые были «мостиками» для общения и отдыха. Лаконичные формы, строгие линии балансируются воздушностью и легкостью плетения с винтажным шармом.
Скамья будет очаровательно смотреться и в квартире, и в загородном доме. Придаст фактурности, тактильности обеденной, входной зоне, гостиной, детской, спальне, ванной, кухне. Поддержит камерную локацию в нише, у окна, на балконе, веранде. Справится с ролью мини-диванчика, банкетки. Станет выразительным элементов в фотостудии, кафе, творческой локации. Palmira — индивидуальная универсальность, которая освежит любой «скучающий» уголок.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал сиденья и спинки - натуральный ротанг. Не рекомендуется использование на открытом воздухе и контакт с водой.
Размер упаковки: 116х62,5х49 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1060 мм
- Глубина620 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья1000 мм
- Глубина сиденья505 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Высота спинки420 мм
- Вес10.85 кг
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1160 мм
- Высота упаковки625 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет