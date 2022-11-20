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Скамья Palmira

Артикул: CH-050-223
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.

Размер упаковки: 116х62,5х49 см.

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Основные характеристики

  • Ширина1060 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья1000 мм
  • Глубина сиденья505 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Вес10.85 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяротанг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1160 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.36 м3

Варианты размеров

Размер (ШхГ), мм Размер упаковки, мм Вес упаковки, кг
1400х910 д1410 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 29
1600х910 д1610 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 34
1800х910 д1810 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 38
2000х910 д2010 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 42

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