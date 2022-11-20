Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.
Размер упаковки: 116х62,5х49 см.
Основные характеристики
- Ширина1060 мм
- Глубина620 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья1000 мм
- Глубина сиденья505 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Высота спинки420 мм
- Вес10.85 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1160 мм
- Высота упаковки625 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.36 м3