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Настоящее фото товара Скамья Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
Скамья Palmira
36 оценок
29 090
Товар в корзине. Перейти
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Скамья Palmira

Артикул: CH-050-223
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1060 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья1000 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамья Palmira создана, чтобы наполнить ваш интерьер дыханием природы. Каркас из прочного красивого вяза, сиденье и спинка из натурального ротанга. Современный дизайн тепло подмигивает лавочкам из прошлого. Которые были «мостиками» для общения и отдыха. Лаконичные формы, строгие линии балансируются воздушностью и легкостью плетения с винтажным шармом.
Скамья будет очаровательно смотреться и в квартире, и в загородном доме. Придаст фактурности, тактильности обеденной, входной зоне, гостиной, детской, спальне, ванной, кухне. Поддержит камерную локацию в нише, у окна, на балконе, веранде. Справится с ролью мини-диванчика, банкетки. Станет выразительным элементов в фотостудии, кафе, творческой локации. Palmira — индивидуальная универсальность, которая освежит любой «скучающий» уголок.
Материал каркаса и ножек - массив вяза, материал сиденья и спинки - натуральный ротанг. Не рекомендуется использование на открытом воздухе и контакт с водой.
Размер упаковки: 116х62,5х49 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1060 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья1000 мм
  • Глубина сиденья505 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Вес10.85 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1160 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер (ШхГ), мм Размер упаковки, мм Вес упаковки, кг
1400х910 д1410 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 29
1600х910 д1610 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 34
1800х910 д1810 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 38
2000х910 д2010 ш920 в140 (упаковка столешницы) д870 ш770 в130 (упаковка ног) 42
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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