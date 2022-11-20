Стол пластиковый обеденный Clip тортора

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Характеристики товара

Описание

Стол Clip со столешницей Durel Top и регулируемыми по высоте ножками. Столешница Durel Top выполнена из многослойного вандалоустойчивого пластика, не выгорает на солнце и не боится температурных перепадов

Количество в упаковке:мм1 шт
Размер упаковки:
Объем упаковки:0.107 м³
Вес упаковки:
11 кг
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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина700 мм
  • Вес11 кг
  • Материалпластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.11 м3

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