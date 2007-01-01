Характеристики товара
Описание
Стол специально разработанный для того, чтобы занимать очень мало места, Clip представляет собой профессиональный квадратный стол из стеклопластика, состоящий из центральной колонны с 4-мя ножками и столешницы , на которой выгравирован круглый перфорированный рисунок.
Особенности:
Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном).
DurelTop – это новая инновационная система в производстве столешниц, разработанная для достижения высочайшего уровня практичности, устойчивости и элегантности.
Столешницы обладают антивандальными свойствами, выполнены из прочного многослойного пластика, на поверхности не остаются следы от сигаретных окурков.
Качественные столешницы DurelTop не боятся воды и палящих солнечных лучей, не выгорают и не меняют цвет под их воздействием.
Матовая отделка.
Накладки на ножках с регулируемой высотой.
Пригодный для вторичной переработки материал.
Стол прекрасно подходит для террасы, для сада, а также гостиной или кухни.
Количество в упаковке: 1 шт
Размер упаковки: 860х850х145 мм
Объем упаковки: 0.107 м³
Вес упаковки: 11 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Вес11 кг
- Материалпластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет