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Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Clip тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый обеденный Clip тортора
49 оценок
21 090
Товар в корзине. Перейти
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Стол пластиковый обеденный Clip тортора

Артикул: CH-026-834
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол специально разработанный для того, чтобы занимать очень мало места, Clip представляет собой профессиональный квадратный стол из стеклопластика, состоящий из центральной колонны с 4-мя ножками и столешницы , на которой выгравирован круглый перфорированный рисунок.


Особенности:
Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном).
DurelTop – это новая инновационная система в производстве столешниц, разработанная для достижения высочайшего уровня практичности, устойчивости и элегантности.
Столешницы обладают антивандальными свойствами, выполнены из прочного многослойного пластика, на поверхности не остаются следы от сигаретных окурков.
Качественные столешницы DurelTop не боятся воды и палящих солнечных лучей, не выгорают и не меняют цвет под их воздействием.
Матовая отделка.
Накладки на ножках с регулируемой высотой.
Пригодный для вторичной переработки материал.
Стол прекрасно подходит для террасы, для сада, а также гостиной или кухни.

Количество в упаковке: 1 шт
Размер упаковки: 860х850х145 мм
Объем упаковки: 0.107 м³
Вес упаковки: 11 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11 кг
  • Материалпластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Стол пластиковый обеденный Clip тортора
Стол пластиковый обеденный Clip тортора
от 21 090
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