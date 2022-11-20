Характеристики товара
Описание
Стол Clip со столешницей Durel Top и регулируемыми по высоте ножками. Столешница Durel Top выполнена из многослойного вандалоустойчивого пластика, не выгорает на солнце и не боится температурных перепадов
|Количество в упаковке:
|мм
|1 шт
|Размер упаковки:
|Объем упаковки:
|0.107 м³
|Вес упаковки:
|11 кг
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Вес11 кг
- Материалпластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.11 м3