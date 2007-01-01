Характеристики товара
Описание
Пластиковый плетеный шезлонг изготовлен из качественного пластика с имитацией плетения натурального ротанга, который отличает повышенная прочность, стойкость к ультрафиолету и минусовым температурам (до 20 градусов). Он отлично дополнит зону отдыха у бассейна или на пляже.
Наклон широкой и удобной спинки регулируется в 5 положениях, позволяя принять наиболее комфортную позицию во время отдыха. Для транспортировки по пляжной зоне в ножках установлены два небольших колеса. Шезлонг не занимает много места при хранении, т.к. штабелируется. Максимальная допустимая нагрузка составляет 160 кг.
Матрас выполнен из полиэстера - прочного и долговечного материала, устойчивого к загрязнениям, выгоранию, воздействию кислот, растворителей, насекомых.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина1870 мм
- Высота440 мм
- Вес16 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет