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          Фотография Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, коричневый

          4.2
          Оптовая цена
          от 63 000 ₽
          При покупке от 5 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, коричневый
          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, коричневый
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          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, коричневый

          4.2
          63000 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота750 мм
          • Глубина1800 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Материал сиденьяпластик
          • Ширина600 мм

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