Характеристики товара
Описание
Качественный комплект из 2 раскладных кресел из прочной древесины эвкалипта (промасленный). Эвкалипт является одним из самых прочных пород дерева и по своим свойствам близок к тиковому дереву. Мебель не требует особого ухода и полностью устойчива к атмосферным воздействиям. Рекомендуется время от времени повторно обрабатывать детали коммерческим маслом для древесины твердых пород, чтобы сохранить первоначальный насыщенный цвет. Высокая спинка регулируется в 8 различных положениях, а большие размеры позволяют удобно сидеть в любом положении. Кресла складываются и могут быть убраны, чтобы сэкономить место, когда они не используются. Поставляется полностью собранными.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина700 мм
- Высота1080 мм
- Материалмассив
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Объём упаковки0.15 м3