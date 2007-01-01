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Комплект складных кресел Berlin, 2 шт - фото 1

Комплект складных кресел Berlin, 2 шт

Артикул: CH-068-655
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Качественный комплект из 2 раскладных кресел из прочной древесины эвкалипта (промасленный). Эвкалипт является одним из самых прочных пород дерева и по своим свойствам близок к тиковому дереву. Мебель не требует особого ухода и полностью устойчива к атмосферным воздействиям. Рекомендуется время от времени повторно обрабатывать детали коммерческим маслом для древесины твердых пород, чтобы сохранить первоначальный насыщенный цвет. Высокая спинка регулируется в 8 различных положениях, а большие размеры позволяют удобно сидеть в любом положении. Кресла складываются и могут быть убраны, чтобы сэкономить место, когда они не используются. Поставляется полностью собранными.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1080 мм
  • Материалмассив
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

Отзывы

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