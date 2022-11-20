Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны

9 оценок

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Комплект для отдыха Вермонт, на 4 персоны

4.8
148 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Кресло, 2

Диван 2-х местный, 1

Журнальный стол, 90x110, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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