В комплект входят:
Кресло, 2
Диван 2-х местный, 1
Журнальный стол, 90x110, 1
Сиденье/подушка (комплект), 1
Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны
Комплект для отдыха Равелло, на 5 персоны
Обеденная группа Океаник, на 4 персоны
Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны
Обеденная группа Океаник, на 6 персон
Обеденный комплект Океаник, на 6 персон
Обеденная группа Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны