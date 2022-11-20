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          Фотография Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый

          4.2
          Оптовая цена
          от 63 000 ₽
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          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый
          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый
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          Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый

          4.2
          63000 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота750 мм
          • Глубина1800 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Материал сиденьяпластик
          • Ширина600 мм

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