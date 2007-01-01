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Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый
26 оценок
5 19036
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 1Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 2Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 3Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 4Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 5Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 6Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 7Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 8Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 9Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 10
Распродажа

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

Артикул: CH-023-419
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1220 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина1220 мм
  • Высота740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120 коричневый, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1220 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина1220 мм
  • Высота740 мм
  • Вес8.2 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки617 мм
  • Высота упаковки82 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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