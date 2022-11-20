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Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 1Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 2Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 3Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 4Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый - фото 5

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель складного стола-книжки с размерами в разложенном виде 122*61*74* см. Столешница складная, толщиной 4,5 см.
Для каркаса используется стальная труба особой прочности 25*1 мм, а столешница выполнена из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 61,7*8,2*64
Масса брутто: 9
Объем: 0,0,32

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Длина1220 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыпластик
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки617 мм
  • Высота упаковки82 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки9 кг

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