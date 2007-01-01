Характеристики товара
Описание
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120 коричневый, стальной каркас, полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1220 мм
- Ширина610 мм
- Глубина1220 мм
- Высота740 мм
- Вес8.2 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки617 мм
- Высота упаковки82 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет