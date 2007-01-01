Характеристики товара
Описание
Штабелируемое кресло из высококачественного роупа цвета антрацит. Устойчивый прочный каркас из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием цвета антрацит. Современный и лаконичный дизайн дополнит интерьер Вашего загородного дома или придомовой территории. Прочные и практичные материалы позволяют эксплуатировать кресло в течение всего года на открытом воздухе. Мебель KONWAY будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Высота895 мм
- Материалалюминий, текстилен
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки890 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.23 м3