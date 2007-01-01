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Кресло San Diego - фото 1

Кресло San Diego

Артикул: CH-068-641
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Штабелируемое кресло из высококачественного роупа цвета антрацит. Устойчивый прочный каркас из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием цвета антрацит. Современный и лаконичный дизайн дополнит интерьер Вашего загородного дома или придомовой территории. Прочные и практичные материалы позволяют эксплуатировать кресло в течение всего года на открытом воздухе. Мебель KONWAY будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота895 мм
  • Материалалюминий, текстилен
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки890 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.23 м3

Отзывы

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