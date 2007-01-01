Характеристики товара
Описание
Каркас кровати изготовлен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции на долгие годы.
Кровать выполнена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика. Этот материал выдерживает значительные нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к воздействию щелочей, кислот, неорганических агрессивных жидкостей, а также растительных и минеральных масел.
Благодаря своим характеристикам, кровать идеально подходит для использования как в домашних условиях, так и на даче, в загородных домах или местах отдыха.
Она обеспечивает комфорт и надежность, сочетая прочность материалов и практичность конструкции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина740 мм
- Высота740 мм
- Вес18,2 кг
- Максимальная нагрузка220 кг
- Материалпластик, сталь
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет