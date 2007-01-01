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Кровать складная пластиковая, зеленая

Артикул: CH-058-195
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас кровати изготовлен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции на долгие годы.

Кровать выполнена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика. Этот материал выдерживает значительные нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком температурном диапазоне от –70 до +100 °С.

Кроме того, HDPE устойчив к воздействию щелочей, кислот, неорганических агрессивных жидкостей, а также растительных и минеральных масел.
Благодаря своим характеристикам, кровать идеально подходит для использования как в домашних условиях, так и на даче, в загородных домах или местах отдыха.

Она обеспечивает комфорт и надежность, сочетая прочность материалов и практичность конструкции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота740 мм
  • Вес18,2 кг
  • Максимальная нагрузка220 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кровать складная пластиковая, зеленая
Кровать складная пластиковая, зеленая
от 8 590
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