Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект с двумя диванами и большим столом является верным решением для загородного дома. Не занимает много места, прост в уходе и может использоваться вне помещений. Выполнен из искусственного ротанга, которрый устойчив как к высоким, так и низким температурам. Подушки со съемными чехлами добавят уюта в вашу зону отдыха.
Стoл: L140хW80xH76 см.
Стекло: закаленное- 6мм, стекло сверху, цвет - прозрачный.
Диван: W136xD75xH83см.(2 шт.)
Каркас: труба сталь D25.
Материал: искусственный ротанг.
Подушки в комплекте.
Цвет: Светло-коричневый
Упаковка:
5 мест : стол - 140*20*80, подстолье - 80*30*70, стекло 140*80*1 + диваны в собранном виде в защитной упаковке .
70 кг / 1,0 м3
Основные характеристики
- КаркасСталь
- Материалискусственный ротанг
- Цветкоричневый