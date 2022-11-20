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Комплект плетеной мебели Light brown - фото 1

Комплект плетеной мебели Light brown

Артикул: CH-048-433
16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект с двумя диванами и большим столом является верным решением для загородного дома. Не занимает много места, прост в уходе и может использоваться вне помещений. Выполнен из искусственного ротанга, которрый устойчив как к высоким, так и низким температурам. Подушки со съемными чехлами добавят уюта в вашу зону отдыха.

Стoл: L140хW80xH76 см.
Стекло: закаленное- 6мм, стекло сверху, цвет - прозрачный.
Диван: W136xD75xH83см.(2 шт.)
Каркас: труба сталь D25.
Материал: искусственный ротанг.
Подушки в комплекте.
Цвет: Светло-коричневый

Упаковка:
5 мест : стол - 140*20*80, подстолье - 80*30*70, стекло 140*80*1 + диваны в собранном виде в защитной упаковке .
70 кг / 1,0 м3

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Основные характеристики

  • КаркасСталь
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветкоричневый

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