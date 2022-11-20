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Скамья Тет-а-тет - фото 1

Скамья Тет-а-тет

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Скамья Соргарден

Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья для 2 человек. Вогнутый профиль сиденья не позволяет вам соскользнуть когда вы откидываетесь на спинку. Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура Bufab (Швеция) и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 15 кг
Высота: 88 см
Ширина: 62 см
Длина: 108 см
Упаковка (Д*Ш*В): 110х57x20 см
Упаковка (объем): 0.125 м3

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина1080 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасадерево

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