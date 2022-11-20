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Скамья Хольмен 3-мест

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканная садовая 3-местная скамья. Горизонтальная обрешетка спинки в псевдовосточном стиле и строгие формы подлокотников. Горизонтальное сиденье, спинка с небольшим наклоном. Подойдет для обеденной группы или релакса на природе. Станет украшением уютного уголка сада или помещения. Окрашена в светло-серый цвет.

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 250 кг.


Вес: 17,1 кг
Высота: 89 см
Ширина: 157 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 155*70*9 см
Упаковка (объем): 0,098 м3
Упаковка (вес): 17,5 кг
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 155 см

Длина сиденья: 40 см

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина1570 мм
  • Вес17 кг
  • Материал каркасадерево

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