Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив) ,шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 15-20 минут. Навыков сборки не требуетсяю Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 200 кг.
Вес: 11,90 кг
Высота: 104 см
Ширина: 118 см
Длина: 74 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120х80х15,5 см
Упаковка (объем): 0,149 м3
Упаковка (вес): 12,26 кг
Площадь покраски: 3,36 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 100 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина740 мм
- Длина1180 мм
- Вес11,9 кг
- Материал каркасадерево