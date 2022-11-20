Характеристики товара
Описание
Литая садово-парковая мебель идеально подходит для использования под открытым небом. Литые скамейки устойчивы, изящны и неприхотливы к сезонным перепадам температур и осадкам. Доказательства долговечности чугуна можно найти во многих природно-исторических парках не только России, но и других стран мира. Литые чугунные лавочки веками украшают городские парки мировых столиц, и даже самая суровая непогода не в силах разрушить достойную красоту этого благородного металла. Уличные скамейки выгодно выполнять в чугунном литье, столь массивные и тяжелые изделия никогда не станут жертвами даже самых изощренных нарушителей правопорядка.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Длина1800 мм
- Глубина640 мм
- Вес80 кг