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Скамья для улицы ИЗ5/1 - фото 1

Скамья для улицы ИЗ5/1

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Характеристики товара

Описание

Литая садово-парковая мебель идеально подходит для использования под открытым небом. Литые скамейки устойчивы, изящны и неприхотливы к сезонным перепадам температур и осадкам. Доказательства долговечности чугуна можно найти во многих природно-исторических парках не только России, но и других стран мира. Литые чугунные лавочки веками украшают городские парки мировых столиц, и даже самая суровая непогода не в силах разрушить достойную красоту этого благородного металла. Уличные скамейки выгодно выполнять в чугунном литье, столь массивные и тяжелые изделия никогда не станут жертвами даже самых изощренных нарушителей правопорядка.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Длина1800 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес80 кг

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