Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры: (ДхШхВ): Ø1220х743 мм. Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): Ø1220х45 мм. Цвет столешницы: белый М/К Стальная круглая труба D 25х0,1 мм. Вес нето:13,7 кг. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота743 мм
- Ширина1220 мм
- Длина1220 мм
- Вес13.7 кг
- Материалполиэтилен
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Материал столешницыпластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки45 мм
- Глубина упаковки1220 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки14.40 кг