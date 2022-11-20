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Стол складной Раунд 120 - фото 1Стол складной Раунд 120 - фото 2

Стол складной Раунд 120

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Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры: (ДхШхВ): Ø1220х743 мм. Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): Ø1220х45 мм. Цвет столешницы: белый М/К Стальная круглая труба D 25х0,1 мм. Вес нето:13,7 кг. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота743 мм
  • Ширина1220 мм
  • Длина1220 мм
  • Вес13.7 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки45 мм
  • Глубина упаковки1220 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки14.40 кг

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