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Стол деревянный Bianka 80 white

Артикул: CH-035-508
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес11.8 кг
  • Объем0.063 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест2
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияКитай

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