Макияжные столы

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Письменный стол, произведённого компанией ChiedoCover
85 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Письменный стол
Настоящее фото товара Стол письменный Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
68 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол письменный Хельга №1
Настоящее фото товара Стол письменный Венеция №1, произведённого компанией ChiedoCover
71 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол письменный Венеция №1
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №5, произведённого компанией ChiedoCover
54 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол письменный Классика №5
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
46 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол письменный Классика №4
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
56 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол письменный Классика №3
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
64 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол письменный Классика №1
Настоящее фото товара Письменный стол Малверн орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Письменный стол Малверн орех темный
Настоящее фото товара Письменный стол Малверн альпийский дуб, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
5
Письменный стол Малверн альпийский дуб
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Письменный стол Малверн ольха шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Письменный стол Малверн ольха шагрень
Настоящее фото товара Письменный стол Малверн серый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Письменный стол Малверн серый шагрень
Настоящее фото товара Письменный стол Маканчи клен, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Письменный стол Маканчи клен
Настоящее фото товара Письменный стол Маканчи дуб феррари, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
5
Письменный стол Маканчи дуб феррари
Настоящее фото товара Письменный стол Моултри орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Письменный стол Моултри орех
Настоящее фото товара Письменный стол Моултри белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Письменный стол Моултри белый шагрень
Настоящее фото товара Письменный стол Моултри альпийский дуб, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Письменный стол Моултри альпийский дуб
Настоящее фото товара Письменный стол Моффет, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Письменный стол Моффет
Настоящее фото товара Письменный стол Моултри, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Письменный стол Моултри
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Письменный стол Уно белый
Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Письменный стол Уно венге
Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Письменный стол Милан
Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Письменный стол Уно орех
Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол журнальный Классика №1
Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
32 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол журнальный Классика №3
Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол журнальный Классика №2
Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
19 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол консольный Диез 2 высокий
Настоящее фото товара Стол консольный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
18 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол консольный Диез
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол консольный Бемоль 2
Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол консольный Бемоль
Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
27 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол консольный Венеция 4 ДК
Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
26 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
21 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол консольный Венеция 3 ДК
Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол консольный Венеция 5/1
Настоящее фото товара Стол консольный Классика высокий, произведённого компанией ChiedoCover
24 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол консольный Классика высокий
Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
24 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол консольный Хельга 2 высокий
Настоящее фото товара Стол консольный Диез 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол консольный Диез 3 ДК
Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол консольный Диез 2 ДК
Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2, произведённого компанией ChiedoCover
28 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол консольный Диез 2
Настоящее фото товара Стол консольный Верона 2, произведённого компанией ChiedoCover
46 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол консольный Верона 2
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол консольный Диез 1, произведённого компанией ChiedoCover
28 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол консольный Диез 1
Настоящее фото товара Стол консольный Лотос 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
28 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол консольный Лотос 1/1
Настоящее фото товара Стол консольный Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
28 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол консольный Лотос 1
Настоящее фото товара Стол консольный Классика 5, произведённого компанией ChiedoCover
64 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол консольный Классика 5

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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