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Стол Уэльс 1, D800 - фото 1

Стол Уэльс 1, D800

Артикул: CH-067-388
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр800 мм
  • Материал подстольябук, массив

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