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Стол круглый, дуб венге, белый, D90 - фото 1

Стол круглый, дуб венге, белый, D90

Артикул: CH-073-165
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, венге

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