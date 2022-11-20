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Кунур стол кофейный круглый, коричневый

Артикул: CH-049-588
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес16.4 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветкоричневый

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