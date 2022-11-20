Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

8 оценок

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Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

4.4
11 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из МДФ.
Каркас массив бука. Ножки изготовлены из массива бука

габариты 130*90*12 0,12

вес 22.5

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябук
  • Цветсерый
  • Размер1200*800 мм

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