Стол обеденный из высокотехнологичного материала с прямоугольной столешницей из МДФ.
Каркас массив бука. Ножки изготовлены из массива бука
габариты 130*90*12 0,12
вес 22.5
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас бежевый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас серый
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас черный
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ
Стол раскладной обеденный с прямоугольной столешницей из МДФ бежевая вставка
Обеденный стол Бумажный шпон под натуральное дерево
Стол Ванкувер