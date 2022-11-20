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Стол деревянный Гюрен лофт черный

Артикул: CH-035-560
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес21 кг
  • Объем0.12 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест2
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цвет столешницыЧерный
  • Страна изготовленияРоссия

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