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Стол деревянный Арктоис

Артикул: CH-035-625
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1090 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес33 кг
  • Объем0.171 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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