Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Маранта вишня - фото 1Стол деревянный Маранта вишня - фото 2Стол деревянный Маранта вишня - фото 3Стол деревянный Маранта вишня - фото 4Стол деревянный Маранта вишня - фото 5Стол деревянный Маранта вишня - фото 6Стол деревянный Маранта вишня - фото 7Стол деревянный Маранта вишня - фото 8

Стол деревянный Маранта вишня

Артикул: CH-035-627
47 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Арктоис вишня
Стол деревянный Арктоис вишня
Следующий Стол деревянный Маранта слоновая кость
Стол деревянный Арктоис вишня

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина1050 мм
  • Высота780 мм
  • Вес76.2 кг
  • Объем0.449 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39125
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

32
В наличии 5 шт.
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

41
В наличии 100 шт.
Стол Petal D110Настоящее фото товара Стол Petal D110, произведённого компанией ChiedoCover
от18 600
Оптовая цена

Стол Petal D110

43
В наличии 138 шт.
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 200
Оптовая цена

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

36
В наличии 31 шт.
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от81 800
Оптовая цена

Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

59
В наличии 31 шт.
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 350
Оптовая цена

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

41
В наличии 3 шт.
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

47
В наличии 41 шт.
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

42
В наличии 22 шт.
Стол Brick M 140, Оникс/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, Оникс/ черный

41
Стол Sirius бетон/ белыйНастоящее фото товара Стол Sirius бетон/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 700
Оптовая цена

Стол Sirius бетон/ белый

30
В наличии 26 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло лофт Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 900
Оптовая цена

Кресло лофт Даллас

33
Настоящее фото товара Настольная лампа Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Настольная лампа Grace

38
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад

32
Стул Маллин, велюр синий, спинка жаккард серый, ножки орехНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр синий, спинка жаккард серый, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Маллин, велюр синий, спинка жаккард серый, ножки орех

69
Настоящее фото товара Диван 48, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена

Диван 48

51
Диван 3х-местный Лаунж BoxНастоящее фото товара Диван 3х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
83 290
Оптовая цена

Диван 3х-местный Лаунж Box

42

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Стол обеденный Берген раскладной 120-180*80 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Берген раскладной 120-180*80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 94630
45 290 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Берген раскладной 120-180*80 белый

40
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стол Rolf на металлокаркасе

50
Настоящее фото товара Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, крем, столешница шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Стол Бруно 1200, раздвижной, овальный, крем, столешница шпон

35
Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры хромНастоящее фото товара Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена

Стол Flor, прозрачный, закаленное стекло, цвет опоры хром

32
Стол Leila, белый, мдфНастоящее фото товара Стол Leila, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Стол Leila, белый, мдф

31
В наличии 11 шт.
Стол Ralf, серая лава/ антикНастоящее фото товара Стол Ralf, серая лава/ антик, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Ralf, серая лава/ антик

40
Стол Торвальд обсидиан / черныйНастоящее фото товара Стол Торвальд обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
56 290
Оптовая цена

Стол Торвальд обсидиан / черный

43
Стол деревянный Bianka черныйНастоящее фото товара Стол деревянный Bianka черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Стол деревянный Bianka черный

50
В наличии 30 шт.
Стол Лофт-32Настоящее фото товара Стол Лофт-32, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390

Стол Лофт-32

50
Стол обеденный Олсон Мини 90, орех, слоновая костьНастоящее фото товара Стол обеденный Олсон Мини 90, орех, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Стол обеденный Олсон Мини 90, орех, слоновая кость

12

Товар в корзине

Стол деревянный Маранта вишня
Стол деревянный Маранта вишня
от 51 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло лофт Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 900
Оптовая цена

Кресло лофт Даллас

33
Настоящее фото товара Настольная лампа Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Настольная лампа Grace

38
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад

32
Стул Маллин, велюр синий, спинка жаккард серый, ножки орехНастоящее фото товара Стул Маллин, велюр синий, спинка жаккард серый, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Маллин, велюр синий, спинка жаккард серый, ножки орех

69