Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый, черный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол раскладной Adams 120, закаленное стекло белый
Стол Франк 160 Мейджик, стекло/ Мейджик, черный
Стол раздвижной Arris, дуб каньон, лдсп
Стол Aida диам. 90 см, палисандр, темный орех
Стол Бран кантри орех
Стол Авлида белый / дуб монтана
Стол деревянный Риттен белый
Стол деревянный Альфред крем
Стол деревянный Кантри 120 крем с золотой патиной
Стол обеденный Даймакс 180*90 темное дерево
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Bride пластик белый
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул Кьявари Bride пластик серебряный
Стул Кьявари Bride пластик черный
Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый
Стол Элис 1000, раздвижной, круглый, бежевый
Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100
Стол Фернан орех кантри / белый
Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина
Стол Патио разборный, массив хвойных пород, черный муар
Стол прямоугольный KENNER
Стол Table
Стол обеденный Аврора, 160*90
Стол Сканди К 90, Орех
Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Bride пластик белый
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул Кьявари Bride пластик серебряный