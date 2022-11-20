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Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп - фото 1Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп - фото 2Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп - фото 3

Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп

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Стол раздвижной Black, дуб натуральный, лдсп

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина760 мм
  • Длина1570 мм
  • Вес40 кг
  • Материал подстольяЛДСП
  • Механизмраздвижной
  • РазмерКоличество персон: 6
  • Размер упаковки46.7/46.7/46.7 см
  • Страна изготовленияБеларусь

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