Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина760 мм
- Длина1570 мм
- Вес40 кг
- Материал подстольяЛДСП
- Механизмраздвижной
- РазмерКоличество персон: 6
- Размер упаковки46.7/46.7/46.7 см
- Страна изготовленияБеларусь
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