Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1060 мм
- Ширина750 мм
- Высота760 мм
- Вес36 кг
- Объем0.484 мл
- Количество мест2
- Материал ножекМассив бука
- Страна изготовленияРоссия
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