Стеклянные столы лофт

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Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
26 99440
44 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стол Арт Деко 55 x 55 розовое золотоНастоящее фото товара Стол Арт Деко 55 x 55 розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
22 79440
37 990 ₽
15

Стол Арт Деко 55 x 55 розовое золото

В наличии 10 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
23 99440
39 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 10 шт.
Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
18 59440
30 990 ₽
5

Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
33 59440
55 990 ₽
14

Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото

В наличии 16 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
26 99440
44 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро

В наличии 47 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
35 99440
59 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

В наличии 44 шт.
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
37 79440
62 990 ₽
11

Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
37 79440
62 990 ₽
8

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

В наличии 11 шт.
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
26 99440
44 990 ₽Оптовая цена
10

Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро

Стол Арт Деко 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Стол Арт Деко 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
22 79440
37 990 ₽
11

Стол Арт Деко 55 x 55 золото

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол позолоченный Олбани, произведённого компанией ChiedoCover
23 090
7

Стол позолоченный Олбани

Стол Лофт СветлячокНастоящее фото товара Стол Лофт Светлячок, произведённого компанией ChiedoCover
от46 000
6

Стол Лофт Светлячок

Настоящее фото товара Стол Кватро со стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от64 000
5

Стол Кватро со стеклянной столешницей

Стол ХартфордНастоящее фото товара Стол Хартфорд, произведённого компанией ChiedoCover
33 090
15

Стол Хартфорд

Настоящее фото товара Стол круглый Гамильтон, произведённого компанией ChiedoCover
34 090
15

Стол круглый Гамильтон

Настоящее фото товара Стол журнальный Рилле 443, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стол журнальный Рилле 443

Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 3, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
13

Стол журнальный Гурон 3

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
8

Стол журнальный Гурон 2

Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 1, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена
7

Стол журнальный Гурон 1

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
17 99440
29 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
20 99440
34 990 ₽
9

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 99440
44 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 13 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
20 99440
34 990 ₽
14

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

В наличии 8 шт.
Консольный столик Бруклин 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 19440
36 990 ₽
8

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

В наличии 7 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 19440
46 990 ₽
8

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

В наличии 32 шт.
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 79440
47 990 ₽
5

Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото

В наличии 34 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 59440
40 990 ₽
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 24 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
30 59440
50 990 ₽
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

В наличии 19 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 59440
40 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро

В наличии 46 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 19440
41 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

В наличии 41 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
32 39440
53 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 41 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smokeНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
32 99440
54 990 ₽
8

Консольный столик Инсигния 120 x 40 золото, стекло smoke

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
32 99440
54 990 ₽
7

Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный

В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
22 79440
37 990 ₽
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

В наличии 14 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
22 19440
36 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото

В наличии 23 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
18 59440
30 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 79440
27 990 ₽
5

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
13 79440
22 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 99440
49 990 ₽Оптовая цена
5

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото

Низкие ценыИ скидки каждый день!
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 79440
42 990 ₽
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
29 99440
49 990 ₽
15

Стол журнальный Гэтсби

Журнальный столик ХименесНастоящее фото товара Журнальный столик Хименес, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Хименес

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стол с зеркалом Рочестер, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
7

Стол с зеркалом Рочестер

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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