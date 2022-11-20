Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Арктоис вишня - фото 1Стол деревянный Арктоис вишня - фото 2Стол деревянный Арктоис вишня - фото 3Стол деревянный Арктоис вишня - фото 4Стол деревянный Арктоис вишня - фото 5Стол деревянный Арктоис вишня - фото 6Стол деревянный Арктоис вишня - фото 7

Стол деревянный Арктоис вишня

Артикул: CH-035-626
41 оценка
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Арктоис
Стол деревянный Арктоис
Следующий Стол деревянный Маранта вишня
Стол деревянный Арктоис

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1090 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес33 кг
  • Объем0.171 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стол обеденный Dino, орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 25 шт.
Стол обеденный Dino, черный дубНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, черный дуб

38
В наличии 21 шт.
Стол обеденный Dario, грецкий орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dario, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Стол обеденный Dario, грецкий орех

42
В наличии 1 шт.
Стол обеденный МарбургНастоящее фото товара Стол обеденный Марбург, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стол обеденный Марбург

150
Кофейный столик Contour MaxНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Max, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена

Кофейный столик Contour Max

160
Кофейный столик Contour MiniНастоящее фото товара Кофейный столик Contour Mini, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена

Кофейный столик Contour Mini

164
Стол керамический ДелиНастоящее фото товара Стол керамический Дели, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стол керамический Дели

33
Стол Фрейк, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стол Фрейк, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стол Фрейк, светло-коричневый

32
В наличии 15 шт.
Распродажа
Стол обеденный Толедо D80 мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Толедо D80 мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от15 9906
16 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Толедо D80 мрамор

35
В наличии 16 шт.
Стол ЧК МНастоящее фото товара Стол ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол ЧК М

43

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Taro 6, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Люстра Taro 6

41
Манекен-торшер MadlenНастоящее фото товара Манекен-торшер Madlen, произведённого компанией ChiedoCover
от135 590
Оптовая цена

Манекен-торшер Madlen

38
Настоящее фото товара Кресло Спайдер , произведённого компанией ChiedoCover
от42 850
Оптовая цена

Кресло Спайдер

41
Настоящее фото товара Стул Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Сенатор

44
Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Kron M, экокожа черный

39
В наличии 25 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка сераяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка серая

54

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стол Rolf на металлокаркасе

50
Стол раскладной Ricco Настоящее фото товара Стол раскладной Ricco , произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стол раскладной Ricco

38
Распродажа
Стол Освальд 120х80 черные ножкиНастоящее фото товара Стол Освальд 120х80 черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена

Стол Освальд 120х80 черные ножки

44
Стол Ralf, серая лава/ антикНастоящее фото товара Стол Ralf, серая лава/ антик, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Ralf, серая лава/ антик

40
Стол деревянный Кантри 120 молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Кантри 120 молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Стол деревянный Кантри 120 молочный с золотой патиной

33
Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 2 шт.
Распродажа
Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагреньНастоящее фото товара Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
от34 49030
48 986 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Иматра мрамор черный / черная шагрень

34
В наличии 7 шт.
Стол деревянный Иматра черный мрамор, каменьНастоящее фото товара Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена

Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень

37
В наличии 2 шт.
Стол деревянный Дорсет молочныйНастоящее фото товара Стол деревянный Дорсет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Стол деревянный Дорсет молочный

49
В наличии 3 шт.
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стол обеденный Stem D90 терраццо, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Stem D90 терраццо

10
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Стол деревянный Арктоис вишня
Стол деревянный Арктоис вишня
от 32 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Taro 6, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена

Люстра Taro 6

41
Манекен-торшер MadlenНастоящее фото товара Манекен-торшер Madlen, произведённого компанией ChiedoCover
от135 590
Оптовая цена

Манекен-торшер Madlen

38
Настоящее фото товара Кресло Спайдер , произведённого компанией ChiedoCover
от42 850
Оптовая цена

Кресло Спайдер

41
Настоящее фото товара Стул Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Сенатор

44