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Стол деревянный Tulip 90 black

Артикул: CH-035-584
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота735 мм
  • Вес15 кг
  • Объем0.087 л
  • Материал подстольяМДФ
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест3
  • Страна изготовленияКитай

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