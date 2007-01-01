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Настоящее фото товара Стол деревянный Деон белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол деревянный Деон белый
40 оценок
34 290
Товар в корзине. Перейти
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Стол деревянный Деон белый

Артикул: CH-035-460
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина1300 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота790 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал столешницы - Шпон; Ширина - 80; Высота - 79; Длина стола в разложенном виде - 165; Длина - 130;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота790 мм
  • Вес35 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал столешницышпон
  • Материал каркасамассив дерева
  • Модификации столаРаскладной
  • Количество мест2
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбелый
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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