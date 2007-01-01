Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина800 мм
- Высота790 мм
- Вес35 кг
- Объем0.3 л
- Материал столешницышпон
- Материал каркасамассив дерева
- Модификации столаРаскладной
- Количество мест2
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Материал ножекмассив дерева
- Цветбелый
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки130 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет