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Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 1Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 2Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 3Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 4Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 5Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 6Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 7Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 8Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 9Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный - фото 10

Стол деревянный Лота Лофт дуб делано темный

Артикул: CH-035-590
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес39 кг
  • Объем0.18 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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