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Консоль "Монтгомери"

Артикул: CH-048-764
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота765 мм
  • Материалметалл, МДФ, кожа
  • Цветбежевый

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