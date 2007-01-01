Характеристики товара
Описание
Столешница и ножки изготовлены из ЛДСП - древесно-стружечная плита с ламинированным покрытием. Благодаря полимерной плёнке материал более устойчив к механическим повреждениям, перепадам температур.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Ширина720 мм
- Высота760 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяЛДСП
- Механизмраздвижной
- РазмерКоличество персон: 6
- Размер упаковки120/75/20 см
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет