Характеристики товара
Описание
Обеденный деревянный стол из массива гевеи, выполненный в цвете беленого дуба.
Столешница выполнена из МДФ плиты, покрытой натуральным шпоном гевеи. Ножки из массива гевеи.
Размер столешницы 100*100 см. Стол станет идеальным дополнением для современного интерьера.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 104,4*104*11,5
Вес брутто: 19
Обьем: 0,125
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Вес17 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1044 мм
- Высота упаковки1040 мм
- Глубина упаковки115 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки19 кг