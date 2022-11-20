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Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб

5 оценок

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Характеристики товара

Описание

Обеденный деревянный стол из массива гевеи, выполненный в цвете беленого дуба.
Столешница выполнена из МДФ плиты, покрытой натуральным шпоном гевеи. Ножки из массива гевеи.
Размер столешницы 100*100 см. Стол станет идеальным дополнением для современного интерьера.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 104,4*104*11,5
Вес брутто: 19
Обьем: 0,125


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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес17 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1044 мм
  • Высота упаковки1040 мм
  • Глубина упаковки115 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки19 кг

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