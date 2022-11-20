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Стол обеденный Метин

12 оценок
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Стол обеденный Кудрет

Характеристики товара

Описание

Цены указана за стол минимально доступного размера, керамогранит серии - стандарт.

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Основные характеристики

  • Ширина800/1200 мм
  • Длина800/1200 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл

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